وزير الطاقة : سيتم تنظيم إيرادات “الكهرباء” وفق آلية جديدة

البلاد : متابعات

أعلن وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان عن ضم قطاع الكهرباء لوزارة الطاقة .

وأوضح أن الخطوة بمثابة فرصة تاريخية ويعد عملاً إصلاحياً يعزز مفهوم قطاع رئيسي لاقتصاد المملكة.

وأشار سموه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده للإعلان عن الاصلاحات الهيكلية والتنظيمية والمالية لقطاع الكهرباء، أن شركة الكهرباء لم تستفد من زيادة تعرفة الخدمة. مبينا أنه سيتم تنظيم إيرادات “الكهرباء” وفق آلية جديدة.

وأوضح أنه منذ إطلاق الرؤية يتم العمل على تطوير وإصلاح قطاع الكهرباء .

وأضاف سموه :” عملنا على اكبر اصلاح لقطاع كهرباء في العالم”.

وأكد أنهم خلال السنوات الماضية كانوا يسعون لعمل الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية والمالية لقطاع الكهرباء حتى تمكنوا من ذلك بالطريقة المثلى عبر عمل جماعي