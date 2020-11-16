وزارة البيئة تدعم أبحاث الطلاب المبتعثين

جدة ــ ياسر بن يوسف

أوضح مستشار وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة الدكتور عبد الرحمن الحبيب، أن وزارة البيئة والمياه والزراعة أعلنت لطلاب الجامعات من القطاعات الخاصة والحكومية المبتعثين والموفدين مبادرة الوزارة لدعم أبحاث ومشاريع الطلبة المتوائمة مع مستهدفات القطاع الزراعي لمرحلة الماجستير والدكتوراه.

وأن ذلك يأتي في إطار اهتمام وكالة الوزارة للزراعة بالبحث العلمي والتكنولوجيا ودعمها المستمر لإعداد كوادر علمية جديدة، تساهم بفكرها المتطور في تحقيق التقدم العلمى والتكنولوجي، الذى يساهم بدوره في التنمية التي تستهدفها الوزارة .



وأضاف ” الحبيب ” في تصريح خاص لـ”البلاد” أن الوزارة ستعقد لقاءات دورية للطلاب المبتعثين؛ من أجل تحسين الاستفادة المتبادلة بين الوزارة والطلبة المبتعتين لمناقشة احتياجاتهم البحثية وإمكانية دعم دراستهم بالبيانات والتجارب المحلية وتوفير المواد والتجهيزات الحقلية والمخبرية والأرض الزراعية، وكذلك مشاركتهم اهتمامات الوزارة ، وأخذ خلاصة نتائج أبحاثهم للاستفادة منها في قطاع الزراعة ومناقشة مايستجد من مواضيع في هذا الشأن، كما سيتم تسهيل حصول الطلاب على المراجع والدراسات المتوفرة، وسيتم التواصل الفعال مع الطلبة للإجابة على استفسارتهم المتصلة بالقطاع الزراعي، وتبادل البيانات والدراسات والمشاريع البحثية للاستفادة المشتركة، ومناقشة تغيير التخصصات والتوفيق بين رغبة الطالب وحاجة القطاع الزراعي في المملكة ومستهدفات وأولويات الوزارة، ومناقشة تعديل مواضيع البحث بما يتلاءم مع الاحتياجات الواقعية لقطاع الزراعة في المملكة، كما يتم إرشاد الطلاب للمواقع والوظائف المناسبة للتخصص بعد التخرج، أو تسهيل تغير الموقع الوظيفي وفقا لطبيعة التخصص واحتياج الوزارة .

واستطرد أن الوزارة تسعي للمساهمة بإعداد الكوادر الوطنية المؤهلة لطلبة الماجستير والدكتوراه لمواكبة سوق العمل ومشاركتهم البحثية في خطط التنمية المستدامة في قطاع الإنتاج الزراعي، وتهدف إلى توجيه إجراء البحوث العلمية التي تهتم بحل المشاكل التي تواجه قطاع الإنتاج الزراعي في المملكة، وتفعيل طرق التواصل لطلبة الدراسات العليا مع المجتمع للتعرف على المشاكل، وإيجاد الحلول للقطاع الزراعي، وتطوير استخدام التقنيات الحديثة في إنتاج وتحسين وتداول المحاصيل الزراعية على أرض الواقع.