هل تستخدم شاحن غير أصلي لهاتفك؟.. اقرأ جيدا لأن الأمر قد يمس حياتك

هل تستخدم شاحن أصلي لهاتفك المحمول؟ ربما لا، إذن عليك أن تقرأ هذا التقرير جيدا.

عدد كبير من مستخدمي الهواتف المحمولة، يتعرضون لضعف بطارية الهاتف الذكي أثناء تواجدهم خارج المنزل.

ما يجعلهم يستخدمون شواحن أخرى، وهنا يتخوف البعض ويتساءل عن تأثير هذه الخطوة على الهاتف، وما إذا كانت تسبب ضرر من عدمه.

عامل مشترك في شواحن الهواتف

الإجابة التي قد لا يعلمها البعض، أنه بالفعل يمكن توصيل أي شاحن بهاتفك.

إذ أن الغالبية العظمى من الهواتف الآن تضم منفذ (USB-C) للشحن السلكي، وتدعم معايير الشحن اللا سلكي نفسها، وهو ما نقله موقع “ألوان”.

والعنصر الرئيسي الذي تشترك فيه جميع الشواحن، هو مقدار “الواط – watts”.

أو ما يُعرف باسم “قدرة الشحن” ويعني مقدار الطاقة التي يمكن للشاحن توصيلها لبطارية هاتفك مرة واحدة.

وعادةً ما تحتوي الأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة، على شواحن بقيمة واط أعلى، إذ أنها تحتوي على بطاريات أكبر حجمًا.

سرعة شحن الهاتف

وتعتمد سرعة شحن الهاتف على مقدار الواط الذي يقدمه الشاحن والحد الأقصى لمقدار الواط الذي يتطلبه الهاتف للشحن.

وهو السبب الذي يجعل الشاحن الموجود في علبة الهاتف يعطي أفضل أداء للشحن.

وفي حال كان لا يأتي الشاحن مع الهاتف أو فقد الشخص الشاحن أو تلف منه، يمكن أن يبحث عن بيانات الشحن الخاصة بكل من الشاحن والهاتف على الويب.

وذلك حتى يتمكن من شراء بديل جيد.

وإذا كان الشخص يريد أسرع شحن ممكن لبطارية الهاتف، فحينها هو يحتاج إلى الشاحن الذي يوفر قدرة الشحن نفسها التي يتطلبها الهاتف.

وهذا في معظم الأحيان ستجده في الشاحن الذي يأتي مع هاتفك.

والشاحن السريع “fast charging”، تقنية تعتمدها شركات تصنيع الهواتف بطرق مختلفة.

بينما الشحن اللا سلكي مختلف قليلًا، ستجد أن قدرة الشحن تُقاس أيضًا بالواط، لكن أجهزة الشحن اللا سلكية أبطأ من الإصدارات السلكية.

وتشترك معظم الهواتف الحديثة، في أنها تدعم معيار الشحن اللاسلكي (Qi).

لذلك يمكنك استخدام أي شاحن لاسلكي مع هاتفك ما دام هاتفك والشاحن يدعمان المعيار نفسه.

احذر الشواحن الرخيصة

والملخص هو أنه يمكن للشخص أن يستخدم الكابل المناسب أو المعيار اللا سلكي المناسب أو أي شاحن مع الهاتف.

حيث ستنظم الهواتف الحديثة سحب الطاقة للحفاظ على البطارية، لذلك لا يوجد خطر من تلف هاتفك باستخدام شاحن ذي قدرة شحن أقل أو أعلى بعض الشيء.

لكن يجب اتخاذ الحذر من استخدام الشواحن الرخيصة التي لا تحمل أي علامة تجارية، أو الشواحن القديمة التي كانت موجودة منذ سنوات.

حيث قد لا تكون ملتزمة بمعايير السلامة نفسها التي تقدمها الشواحن الحديثة.

يشار إلى أن الشواحن والكابلات الرخيصة قد تمثل تهديدًا لحياتك.

وبحسب قول الباحثون: “إن الشواحن الرخيصة التي لا تحمل أي علامة تجارية معروفة من الممكن أن تتسبب في صدمات أو حروق خطيرة، لأنها قد لا تكون متوافقة مع معايير السلامة واختبار الجودة مقارنةً بنظيرتها التي تصنعها علامات تجارية معروفة”.