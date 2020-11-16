منتدى المرأة الاقتصادي بالشرقية يتناول فرص التمكين

الدمام- حمود الزهراني

أوضحت عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية نوف بنت عبدالعزيز التركي، أن النسخة السادسة من منتدى المرأة الاقتصادي 2020 الذي تنظمه الغرفة في 25 نوفمبر الحالي برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة ، تحت عنوان “تمكين وطموح” ، يستعرض محاور رؤية المملكة التي تستهدف رفع نسبة مساهمة المرأة السعودية في الاقتصاد الوطني من 22 إلى 30 %، وقد أعطت أولوية لتنمية قدرات ومواهب المرأة وتفعيل دورها في جوانب عدة، إذ وضعت تنمية مهارات المرأة واستثمار طاقاتها ضمن أولوياتها، بالإضافة إلى تمكين المرأة السعودية من الحصول على الفرص المناسبة، التي تتناسب مع التخصصات المطلوبة والمميزة للإسهام في تنمية المجتمع المحلي والاقتصاد الوطني.

من جهتها، أوضحت عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية العنود بنت توفيق الرماح، بأن مسؤولين سيبحثون الآثار المهمة التي يحملها برنامج جودة الحياة 2020 وهو أحد برامج تحقيق رؤية 2030، حيث يعنى بتحسين نمط حياة الفرد والأسرة وبناء مجتمع، ينعم أفراده بأسلوب حياة متوازن، كما يسهم تحقيق أهداف البرنامج في توليد العديد من الوظائف، وتنويع النشاط الاقتصادي، وصولاً إلى إدراج مدن سعودية على قائمة أفضل المدن للعيش في العالم.

وتحت محور “تقدير القيادات لأهمية دور المرأة اقتصادياً واجتماعياً وخطط تمكينها” تتحدث الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى رئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، وحصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتورة بشاير بنت يوسف الماجد أستاذة القانون المساعد في كلية الحقوق في جامعة الكويت.

وفي محور “السيدات في المناصب القيادية ومجالس الإدارات” تتحدث رانيا نشار الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية، ونبيل الدبل نائب الرئيس للموارد البشرية بشركة أرامكو السعودية، وهند بنت خالد الزاهد وكيلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتمكين المرأة، وخلود بنت عدنان موسى.