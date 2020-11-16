شاهد: غرائب العام 2020 .. سن ضخم لحيوان مجهول عثرت عليه فتاة في هذا المكان

غرائب العام 2020 تتكرر بين يوم وآخر، وهنا ظهرت إحدى هذه العجائب على شاطئ ولاية ساوث كارولينا الأمريكية.

الأمر العجيب كان بأن عثر على “سن” ضخم لمخلوق مجهول أثار الاستغراب.

حيث عثرت عليه الفتاة وهي تقضي بعض الوقت على الشاطئ.

ولا تزال الأسئلة تدور عن المخلوق الذي ينتمي إليه هذه القطعة، بحسب موقع “سكاي نيوز عربية”.

وفي 30 أكتوبر الماضي، نشرت ميسي تريسويل، الفتاة التي عثرت على السن، صورة للسن الضخم على صفحتها في “فيس بوك”.

وقد عثرت عليها خلال زياتها لجزيرة في ساوث كارولينا.

وقالت ميسي تريسويل لصحيفة “ساوث كارولينا” المحلية: “إنه سن جميل”.

وقالت تريسويل، الفتاة التي عثرت على السن لشبكة “فوكس نيوز” الأمريكية: “التقطتها، ثم وقفت وأنا مصدومة جداً بينما كنت أحملها في يدي”.

وأضافت “لقد أسقطتها على الرمال وأنا أصرخ تماماً مثل طفل يبلغ من العمر 5 سنوات”.

وتابعت الفتاة: “قفزت لأعلى ولأسفل وكنت أبكي، لا أستطيع أن أصدق هذا، يا إلهي، لقد وجدت للتو سناً ضخماً لكائن ضخم مجهول”.

“السن” الغريب في 2020

وأصبح السن مادة للتكهنات من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وخمن العديد من الأشخاص نوع هذا المخلوق صاحب السن الغريب.

وكتب أحد المتسخدمين: “لا بد أن يكون لسمكة قرش كبيرة”.

وقال رجل آخر إنه يشعر بالغيرة من المرأة التي عثرت على السن.

ولفت إلى أنه عثر في الجزيرة نفسها على 48 سناً أصغر حتى الآن، لكنه أكد أنه لم يعثر على أي سن بهذا الحجم.

وحاول البعض محاولة تفسير طبيعة السن، فرجح البعض أن يكون السن لنوع منقرض من أسماك القرش التي كانت تجوب البحار منذ ملايين السنين.

لكن باحثين قالوا إن أسنان “القروش القديمة” التي تم العثور عليها عادة ما تكون أكبر من يد الإنسان، وفقاًة لما ذكرته شبكة “فوكس نيوز”.