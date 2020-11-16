تمزق يبعد الدوسري عن الديربي

الرياض- فيصل الرقيبة

أوضحت الفحوص الطبية التي أجراها نجم نادي الهلال سالم الدوسري، إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، مع حاجته إلى فتره علاجية، يحددها الطاقم الطبي.

وتعرض قائد المنتخب السعودي لإصابة خلال مباراة المنتخب أمام جامايكا، وخرج للإصابة خلال مجريات اللقاء.

من جهه أخرى، واصل الأزرق تدريباته اليومية تأهباً للجولة الخامسة (قمة الرياض)، التي من المقرر أن يلاقي خلالها غريمه التقليدي نادي النصر في الـ23 من نوفمبر الجاري،

ويخوض الفريق الأزرق غداً الثلاثاء، مباراة ودية أمام نظيره ضمك، بطلب من الجهاز الفني للمحافظة على أجواء المباريات، في ظل فترة التوقف الحالية .