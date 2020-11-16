الموقع المتضرر ليس من مهام الشركة

جدة ـ البلاد

أكدت شركة المياه الوطنية حرصها على خدمة عملائها، والأخذ بملاحظاتهم، وذلك سعياً منها لتحسين ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم ، جاء ذلك ردًا على ما نشرته ” البلاد ” بتاريخ 8 نوفمبر الجاري تحت عنوان ” الجوفية تؤرق سكان الحرازات .. الأهالي لـ” البلاد ” تآكلت جدران منازلنا ونخشى انهيارها ” ، لافتة إلى أن الموقع المذكور في الخبر، ليس من ضمن مهام الشركة.

وعبرت الشركة عن شكرها لصحيفة” البلاد” على اهتمامها بكل ما يهم المواطن، وأنه سبق أن تم تنفيذ مشروع لتخفيض منسوب المياه السطحية بالمواقع المتضررة، التي حددت من قبل اللجنة الوزارية بحي الحرازات؛ حيث أسند المشروع لشركة المياه الوطنية بموجب محضر اللجنة الوزارية الفرعية الثاني لمعالجة أضرار السيول بمحافظة جدة، وتم الانتهاء منه في عام 1436هـ،

وكان الهدف من المشروع إزالة المياه السطحية والراكدة في الشوارع المتضررة الناتجة عن تجمع المياه فيها، وما تشكله من مخاطر بيئية وصحية (أمراض حمى الضنك) على السكان . واستطردت أن الموقع المشار إليه في الخبر ليس من مهام شركة المياه الوطنية وفي الختام، ترحب شركة المياه الوطنية بأي رأي، أو استفسار يخدم الوطن والمواطن، ويحقق المصلحة العامة وهذا ما لزم التنويه إليه وتوضيحه .