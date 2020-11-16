الغيابات تضرب النصر والهلال قبل ديربي الرياض

ففي الهلال، تأكد إلى حد كبير، غياب الحارس عبدالله المعيوف بعد إصابته في العضلة الخلفية، ويعمل الجهاز الفني على تجهيز الحارس عبدالله الجدعاني، ويترقب عودة حبيب الوطيان من معسكر المنتخب الوطني، وتعول الجماهير الهلاليه عليه كثيرا؛ حيث من المتوقع أن يكون الحارس الأساسي في لقاءي الديربي في الدوري ونهائي كأس الملك. خاصة أن غياب عبدالله المعيوف قد يمتد لأسبوعين على أقل تقدير، كذلك قد يعاني الهلال من غياب مؤثر يتمثل في نجمه سالم الدوسري الذي أصيب في لقاء المنتخب أمام جامايكا، وبحسب الفحوصات فقد تعرض إلى كدمة قوية في اليد، قد تعيقه عن المشاركة مع فريقه في لقاء الديربي، بالإضافة إلى الظهير ياسر الشهراني، الذي لم يشارك مع الأخضر السعودي بسبب إصابته في العضلة الخلفية، التي قد تمنعه من المشاركة في الديربي أيضًا. وعلى الجانب النصراوي، ينتظر أغلب اللاعبين ظهور نتائج فحوصاتهم بعد إصابتهم بفيروس كورونا، وحتى هذه اللحظة من المتوقع غياب المدافع البرازيلي مايكون، والكوري كيم، وبيتروس، ومارتينيز، وخالد الغنام، وعبدالفتاح عسيري، ومن الممكن عودتهم في حال كانت نتيجة فحوصاتهم سلبية. جدير بالذكر، أن الفريقين سيتواجهان مرة أخرى في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين نهاية شهر نوفمبر الجاري كما تؤكد مصادر.