اكتمال فرق دور الثمانية لدوري أحياء الرياض

الرياض – هاني البشر

اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى دور الثمانية لبطولة دوري أحياء فرق الرياض والتي يشرف عليها الاتحاد السعودي للرياضة للجميع بعد أن تأهل لهذا الدور كل من الأرسنال والمملكة والكوبرا ولشبونة والغربي والعميد ومرسيليا والمتحد.

وكانت مباريات دور الـ 16 من منافسات الدوري قد انطلقت الأربعاء الماضي على مدار أربعة أيام احتضنها ملعب اليرموك في شرق الرياض.

يذكر أن دور الثمانية سينطلق غدا الثلاثاء بإقامة مباراتين تجمع المباراة الأولى المملكة بالكوبرا، وفي المباراة الثانية يلتقي لشبونة مع الغربي. وتسكتمل مباريات الدور ربع النهائي يوم الأربعاء بإقامة مباراتين، تجمع الأولى مرسيليا بالعميد، وفي المباراة الثانية يلتقي الأرسنال بالمتحد .