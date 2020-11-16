أشهر تشاليح جدة يودع حي قويزة

جدة ــ عبدالهادي المالكي

بدأت صباح أمس المعدات في إزالة تشاليح حي قويزة؛ تمهيدا لتطوير المنطقة وإزالة التشوه البصري، حيث واصلت اللجنة المشكّلة من أمانة محافظة جدة وشركة الكهرباء وفرق الدوريات الأمنية ووقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية، متابعة أعمال الهدم وإزالة المواقع العشوائية الواقعة ضمن حدود أراضي وقف العين العزيزية المعتمدة بالأمر السامي رقم 6472 وتاريخ 10 صفر 1439هـ. وكانت اللجنة قد فصلت التيار الكهربائي عن كامل الموقع قبل نحو ثلاثة أسابيع، وهي لجنة مشكلة من جهات حكومية عدة، وقد فصلت مؤخرا التيار الكهربائي عن عدد من التشاليح الواقعة في نطاق حي قويزة، التي تسلّم أصحابها وملاكها إشعارات بالإخلاء، لوقوعها ضمن حدود أملاك وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية.

وأكدت اللجنة في خطابات إلى الملاك أن جميع الأراضي المقامة عليها الورش والمحلات والمستودعات الواقعة ضمن نطاق حي قويزة، تقع ضمن حدود أملاك وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية. كما أعطى الوقف مهلة ستة أشهر لبقية أصحاب الورش والمستودعات؛ ممن يملكون صكوك عليها لإخلائها، وذلك استعدادا لإزالتها خلال المرحلة القادمة من مشروع إزالة تشاليح وورش ومستودعات قويزة. الجدير بالذكر أن من ضمن هذه التشاليح أكبر وأشهر تشليح على مستوى المحافظة، وهو تشليح النهدي، الذي يحتضن آلاف السيارات التالفة بكل أنواعها، وأحجامها، وكذلك قطع السيارات المستعملة.