“أرامكو السعودية” تبدأ طرح إصدار سندات دولية بالدولار

البلاد : متابعات

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية” اليوم (الاثنين) ، عن عزمها لإصدار سندات دولية، مشيرة إلى البدء في طرح السندات بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل بالدولار الأمريكي.

وأشارت أرامكو في بيان لها على “تداول” اليوم الاثنين، أن تاريخ بداية الطرح ستكون في 16 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري على أن تكون نهاية الطرح في 18 من الشهر نفسه، مبينة أن قيمة الطرح ستحدد بحسب ظروف السوق.

وأوضحت أرامكو أن الفئة المستهدفة من الإصدار هم المستثمرين من المؤسسات (المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول).

وأشارت إلى أن الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار ومضاعفات لا يتعدّى كلٌّ منها 1,000 دولار أمريكي فيما يتجاوز ذلك، حسب ظروف السوق.

وعيّنت شركة أرامكو السعودية (جي بي مورجان) و(مورجان ستانلي) بصفتهما منظمين وموزعين بموجب برنامج السندات الدولية متوسطة الأجل .

بالإضافة إلى (سيتي جروب) و(جولدمان ساكس إنترناشونال) و(إتش إس بي سي) و(الأهلي المالية) بصفتهم موزعين.

وأشارت إلى أن سعر طرح (الصك والقيمة الاسمية ستحدّد بحسب ظروف السوق .

مبينة أن مدة استحقاق (الصك 3 و5 و10 و30 و/أو 50 سنة، بحسب ظروف السوق.

ونوهت إلى أن من شروط أحقية الاسترداد هي الاسترداد عند تاريخ الاستحقاق، والاسترداد المبكر عند خيار شراء المصدر.

كما أشارت إلى أن الطرح يخضع لموافقة الجهات الرسمية، كما ستطرح بموجب أحكام القاعدة 144-أ و(اللائحة إس)

من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933م، حسب تعديلاته.

كما أشارت إلى أن طرح هذه السندات سيكون مقصوراً على المستثمرين المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح

وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول.

وتابعت: ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية ومؤسسة السوق المالية الدولية على الطرح

وسيتم تقديم طلب لقبول السندات في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية بلندن.