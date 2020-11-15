مصر.. الأمن يكتشف جثة جديدة رابعة لـ “سفاح الجيزة”

نرمين عباس

في صدمة غير متوقعة، كشف جهات الأمن المصري في واقعة جديدة من التحقيقات المثيرة لـ “سفاح الجيزة” عن جثة جديدة رابعة قام السفاح بقتلها

واعترف المتهم بقتله عاملة كانت تعمل لديه بمحل أدوات كهربائية خاص به وتقيم بمنطقة المنتزه بالإسكندرية والمحرر عن غيابها محضر إداري قسم أول المنتزه

حيث اعترف السفاح بأنه قد وعد الضحية بالزواج

ثم أستولي علي مبلغ 45 ألف جنيه قيمة شقة كانت خاصة بالضحية وقامت ببيعها

ومع إلحاح الضحية إتمام الزواج منها أو رد المبلغ الذي أخذه السفاح منها

وقام باستدراجها إلى مخزن “بمنطقة العصافرة بالإسكندرية” بزعم إعطائها بضاعة بقيمة المبلغ المستحق ثم قام بخنقها ودفنها بملابسها داخل المخزن

هذا وأخطرت جهات التحقيق بالواقعة وتم عمل تطبيق حمض نووي للجثث لمطابقتها

وكشف السفاح خلال تطوير مناقشة جهات التحقيق له وفحص حالات الغياب فى أوساط الأشخاص المرتبطين به عن

اعترافه بقتل عاملة بمكتبة خاصة به ومقيمة في الهرم وهي شقيقة إحدى زوجاته وتم دفنها بشقة مقبرة بولاق

حيث أكد المتهم سابقة إرتباطه فى شهر فبراير من عام 2015 مع المجنى عليها قبل زواجه من شقيقتها إبان عملها لديه

ومع إقتراب موعد عقد قرانه على شقيقتها قامت الضحية بتهديده بفضح أمره أمام أسرتها فعقد العزم على التخلص منها وقتلها

وأوضح السفاح أنه استدرج الضحية إلى شقة مواجهة للشقة السابق دفن جثتى “زوجته وصديقه” بها

ثم قام بخنقها ودفنها بملابسها بإحدى غرفها ثم أوهم أسرتها أنها هربت إلي خارج البلاد مع شخص لكي تعمل بمجال التمثيل والإعلانات فلم تحرر الأسرة محضر بغيابها

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