ما هي الأطعمة التي يجب أن يتناولها مريض السكري

البلاد – نيفين عباس

يعاني الأشخاص المصابون بالسكري من ارتفاع نسبة السكر في الدم، ويرتبط ما نأكله ارتباطًا وثيقًا بكمية السكر في الدم

ستساعدك هذه الخيارات الغذائية الصحيحة على التحكم في مستوى السكر في الدم والسيطرة عليه من الإرتفاع

الكربوهيدرات

توجد الكربوهيدرات في الفواكه والخضروات والفاصوليا ومنتجات الألبان والأطعمة النشوية مثل الخبز

حاول تناول الفاكهة الطازجة بدلًا من الفواكه المعلبة أو عصائر الفاكهة أو الفواكه المجففة

يمكنك تناول الخضار الطازجة والخضروات المجمدة أو المعلبة

التوابل مثل المايونيز الخالي من الدسم والكاتشب والخردل هي أيضًا كربوهيدرات

بروتين

يوجد البروتين في اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجات الألبان والفول وبعض الخضروات

حاول أن تأكل الدواجن والأسماك أكثر من اللحوم الحمراء

لا تأكل جلد الدواجن

أيضا ، تخلص من الدهون الزائدة من جميع اللحوم

اختر خيارات خالية من الدسم أو قليلة الدسم عند تناول منتجات الألبان ، مثل الجبن والزبادي

الدهون

ليست كل الدهون سيئة فمن المهم معرفة الفروق بين الدهون

الدهون غير المشبعة

هي الدهون “الجيدة” تتواجد بـ المكسرات والأسماك وزيت الزيتون وزيت الكانولا والبذور وما إلى ذلك

الدهون المشبعة

أقل صحة ويجب عليك الحد منها في نظامك الغذائي

وهي تشمل اللحوم الحمراء ، والزبدة ، ومنتجات الألبان كاملة الدسم ، والدواجن ذات اللحوم الداكنة ، وما إلى ذلك

الدهون المتحولة

هي أسوأ الدهون بالنسبة لك ويمكن العثور على هذه الدهون في الأطعمة المصنعة مثل البسكويت والوجبات الخفيفة ومعظم الأطعمة السريعة

للتعرف على الدهون المتحولة ، تحقق من ملصقات الطعام بحثًا عن عبارة “مهدرجة جزئيًا”

سيخبرك طبيبك أو اختصاصي التغذية بعدد جرامات الدهون التي قد تتناولها كل يوم

عند تناول الأطعمة الخالية من الدهون (مثل المايونيز والزبدة) ، تحقق من الملصق لمعرفة عدد جرامات الكربوهيدرات التي تحتوي عليها

ضع في اعتبارك أن هذه المنتجات غالبًا ما تحتوي على سكر مضاف