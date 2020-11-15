305 إصابات جديدة بكورونا و357 حالة تعافٍ

البلاد : متابعات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الأحد) ، تسجيل 305 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 353,255 حالة.

وأوضح تقرير الوزارة اليومي الخاص بمستجدات فيروس “كورونا” في المملكة، إنه تم تسجيل 16 حالات وفيات جديدة

ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 5657 حالة وفاة.

وأبان أنه تم تسجيل 357 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 340,304 حالة .

ولفت التقرير إلى أن هناك 7294 حالة نشطة حالياً، من بينها 810 حالة حرجة.

الحالات الجديدة المسجلة بفيروس ⁧#كورونا⁩ بحسب مدن ⁧#المملكة⁩: