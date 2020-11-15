طريقة عمل كيكة الزبادي الهش بجوز الهند

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ وصفة مميزة لعمل كيك الزبادي الهش مع جوز الهند

المقادير اللازمة

كوب زبادي (روب)

كوب ونصف دقيق

نصف كوب سمنة

ملعقة كبيرة فانيليا

ملعقة صغيرة بيكينج بودر

كوب سكر أبيض ناعم

5 حبات بيض

نصف كوب جوز هند

كوب شربات لسقي الكيك (إختياري)

طريقة العمل

يخفق البيض والسكر والفانيليا في الخلاط أو بالمضرب حتي يتضاعف حجمه

يضاف له السمن والزبادي يخفق

يقلب جوز الهند مع الدقيق والبيكينج بودر

يضاف خليط جوز الهند والدقيق لخليط البيض ويخفق

يوضع المزيج في صينية فرن بها ورق زبدة

ثم تخبز في فرن متوسط الحرارة 180 درجة حتي تمام النضج وحتي تصبح الكيكة ذهبية

تخرج وتسقي بالشربات البارد وهي ساخنة

ثم تترك لتبرد

ثم تقطع وتقدم