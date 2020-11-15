حمدالله ومايكون في التشكيلتين المثاليتين لأبطال آسيا

جدة – هلال سلمان

تواجد نجما فريق النصر مايكون وعبد الرزاق حمدالله في التشكيلتين المثاليتين لدوري أبطال آسيا، سواء بحسب إحصائيات (أوبتا) أو بحسب اختيار الجماهير.

ونجح 4 لاعبين آخرين بالتواجد في كلا التشكيلتين، وهم بالإضافة إلى مايكون وحمدالله: بغداد بونجاح (السد القطري)، وشجاع خليل زاده وسعيد آغائي والحارس حامد لاك (بيرسيبوليس الإيراني).

وجاءت التشكيلة المثالية لمنطقة الغرب بحسب إحصاءات أوبتا على النحو التالي:

حراسة المرمى: حامد لاك (بيرسيبوليس)

الدفاع: مايكون (النصر)، شجاعي خليل زاده (بيرسيبوليس)، سعيد أغائي (بيرسيبوليس)، سلطان الغنام (النصر)

الوسط: حسن الهيدوس (السد)، كايو (العين)، جلال الدين مشاريبوف (باختاكور)

الهجوم: حمدالله (النصر)، بغداد بو نجاح (السد)، المعز علي (الدحيل)

في حين ضمت تشكيلة الجماهير كلا من:

حراسة المرمى: حامد لاك (بيرسيبوليس)

الدفاع: مايكون (النصر)، شجاعي خليل زاده (بيرسيبوليس)، سعيد أغائي (بيرسيبوليس)، سيامك نعمتي (بيرسيبوليس)

الوسط: بشار رسن (بيرسيبوليس)، كمال كاميابينيا (بيرسيبوليس)، مهدي قائدي (الاستقلال)

الهجوم: حمدالله (النصر)، بغداد بو نجاح (السد)، أمير أرسلان مطهري (الاستقلال).