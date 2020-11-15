حمدالله ومايكون في التشكيلتين المثاليتين لأبطال آسيا

جدة – هلال سلمان
تواجد نجما فريق النصر مايكون وعبد الرزاق حمدالله في التشكيلتين المثاليتين لدوري أبطال آسيا، سواء بحسب إحصائيات (أوبتا) أو بحسب اختيار الجماهير.
ونجح 4 لاعبين آخرين بالتواجد في كلا التشكيلتين، وهم بالإضافة إلى مايكون وحمدالله: بغداد بونجاح (السد القطري)، وشجاع خليل زاده وسعيد آغائي والحارس حامد لاك (بيرسيبوليس الإيراني).
وجاءت التشكيلة المثالية لمنطقة الغرب بحسب إحصاءات أوبتا على النحو التالي:
حراسة المرمى: حامد لاك (بيرسيبوليس)
الدفاع: مايكون (النصر)، شجاعي خليل زاده (بيرسيبوليس)، سعيد أغائي (بيرسيبوليس)، سلطان الغنام (النصر)
الوسط: حسن الهيدوس (السد)، كايو (العين)، جلال الدين مشاريبوف (باختاكور)
الهجوم: حمدالله (النصر)، بغداد بو نجاح (السد)، المعز علي (الدحيل)
في حين ضمت تشكيلة الجماهير كلا من:
حراسة المرمى: حامد لاك (بيرسيبوليس)
الدفاع: مايكون (النصر)، شجاعي خليل زاده (بيرسيبوليس)، سعيد أغائي (بيرسيبوليس)، سيامك نعمتي (بيرسيبوليس)
الوسط: بشار رسن (بيرسيبوليس)، كمال كاميابينيا (بيرسيبوليس)، مهدي قائدي (الاستقلال)
الهجوم: حمدالله (النصر)، بغداد بو نجاح (السد)، أمير أرسلان مطهري (الاستقلال).