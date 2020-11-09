363 إصابة بكورونا و420 حالة تعاف

الرياض ـ البلاد

أعلنت وزارة الصحة، أمس تسجيل 363 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 350592 حالة. وقالت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة: إنه تم تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 5540 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 420 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 337386 حالة، لافتة إلى أن هناك 7666 حالة نشطة حالياً، من بينها 757 حالة حرجة. وكانت وزارة الصحة، قد شددت على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية وضرورة تطبيق التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظًا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، داعية الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء بوصفهما وسيلتين مهمتين للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة؛ سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكمًا على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت الصحة التوصية لكل مَنْ لديه أعراض بالتوجه إلى عيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب.