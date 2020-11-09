ضبط ومصادرة 6 طن من الحطب المحلي في الطائف

جدة- ياسر بن يوسف

ضبط مركز الضبط الأمني لأمن الطرق في محافظة الطائف ستة طن من الحطب والفحم المحلي على طريق الطائف الباحة و احالتهم مع شحنات الحطب المضبوطة لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف لتطبيق نظام مخالفة المراعي والغابات بحق المخالفين .

وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي ، بمجهودات مكتب الوزارة بمحافظة الطائف لمتابعة مخالفي نظام المراعي والغابات عبر الفرق الميدانية ، والتعاون مع الجهات المختصة لتطبيق العقوبات المفروضة وفقاً للنظام ولائحته التنفيذية مشدداً على حرص الوزارة في القضاء على ظاهرة الاحتطاب .