إثراء: تتويج 4 فائزين بلقب قارئ العام

الظهران- حمود الزهراني

أسدل مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي “إثراء” أمس الستار على فعاليات مسابقة البرنامج الوطني للقراءة “أقرأ”، في نسخته السادسة بحفل ختامي، شهد تتويج أربعة فائزين بلقب “قارئ العام” لعام 2020م، وثلاثة فائزين بمسار سفراء القراءة، وفائز واحد بمسار صنّاع المحتوى، وذلك على مسرح المركز، بحضور رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين حسن الناصر، ومدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر بن عبد العزيز الشلعان، والمثقفين والأدباء والمفكرين والإعلاميين.

وجاء اختيار المؤهلين العشرة للمرحلة النهائية في المسابقة؛ بناءً على نتائج لجنة التحكيم، التي عقدت في وقت سابق للحفل وفقًا لمعايير وآليات ترشيح متعددة ونوعية، فيما ضم الحفل الختامي للبرنامج لجنة مكوّنة من متحدثين ومحكّمين ومدعوّين من خارج مركز “إثراء”، حيث قدم المشاركون نصوصهم أمام الجمهور في عرض مدته خمس دقائق لكل مشارك، فيما أُعلن أسماء سبعة فائزين من قبل لجنة التحكيم، بالإضافة إلى فائز واحد عن طريق تصويت الجمهور الذي قام بالتصويت للمشارك إلكترونيًا.

وفازت بجائزة “قارئ العام” للمرحلة الابتدائية العليا والمتوسطة المتسابقة خديجة آل سالم، فيما فازت بجائزة “قارئ العام” للمرحلة الثانوية المتسابقة جنان نعمه، ونال جائزة “قارئ العام” للمرحلة الجامعية المتسابق خالد الفيفي، كما فازت بجائزة “قارئ العام” لتصويت الجمهور المتسابقة ليان الغامدي، بينما حصد كل من المتسابقين نورة القحطاني وأسماء الماضي وعمر الزهراني في مسار سفراء القراءة، وفازت المتسابقة شيماء الكثيري في مسار صنّاع المحتوى.