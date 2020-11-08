200 ألف مستفيد من طلب الاستئناف عبر منصة “معين”

البلاد : متابعات

مكنت خدمة طلب استئناف التي يقدمها ديوان المظالم عبر منصة معين الإلكترونية التي أُطلقت بتاريخ 26-2-1439هـ من خدمة 224,465 ألف مستفيد على مدار العام، من خلال تسهيل إجراءات التقاضي الإلكتروني لعموم المستفيدين بالديوان وعبر قياس الأداء التقني للأعمال القضائية بمحاكمه.

وتتيح هذه الخدمة لأطراف الدعوى تقديم طلب الاستئناف على حكم أو قرار قضائي صادر من المحاكم الإدارية دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة توفيرًا للوقت والجهد، كما تسهل على المستفيدين إرفاق جميع المستندات المؤيدة للطلب إلكترونيًا، ومتابعة الإجراء الذي يتم على الطلب من خلال منصة معين.

وتشمل منصة معين الإلكترونية عددًا من الخدمات القضائية بشكل إلكتروني متكامل، وفق بيئة رقمية تسهم في تيسير إجراءات التقاضي في إطار تقني متقدم بما يتواكب مع البنية الرقمية المعاصرة، تحقيقًا للجودة المطلوبة، وسعيًا لرضى المستفيدين، وتمكينًا لوصولهم لخدمات ديوان المظالم في أي وقت وفي أي مكان.