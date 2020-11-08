نائبة بايدن: سننقذ حياة الأميركيين ونخرج من جائحة كورونا

واشنطن : وكالات

قالت كامالا هاريس، في أول خطاب لها بعد إعلان فوز جو بايدن بالرئاسة الأميركية إن “قوة الديمقراطية الأميركية تكمن في قوة الشعب ومكافحته من أجلها والتضحية في سبيلها، “لأن الشعب يملك القدرة على بناء مستقبل أكبر”.

وأضافت وفقاً لـ”الحرة” ، أنه عندما كانت الديمقراطية “في أساس تصويتنا وكانت أميركا وروح أميركا على المحك أنتم فتحتم روحا جديدة لأميركا”.

وتوجهت هاريس بالشكر لكل المتطوعين وكل من ساهم في خروج الأميركيين للتصويت بهذا الكم غير المسبوق.

كما عبرت عن شكرها لكل الناخبين الذين “اختاروا الأمل والعلم واللياقة والحقيقة.. أنتم اخترتم جو بايدن كالرئيس المقبل للولايات المتحدة الأميركية”، مضيفة أن تجربة جو الشخصية ستنعكس على رئاسته لأنه “يعرف كيف يضمد الجراح.. رجل قلبه كبير وحبه لزوجته جيل ولهانتر ابنه ولأحفاده وكل عائلته”.

وتوجهت هاريس بالشكر أيضا لكل النساء مضيفة أن المرأة ضحت من أجل الحصول على الحقوق “من أبرزها المرأة السوداء التي طالما هضمت حقوقها لكنها عملت بجد للحفاظ على ديمقراطيتنا”

وأضافت “منذ 55 عاما عملت النساء من أجل الحصول على حق الانتخاب واليوم أفكر بهن، ورأين ما يمكن إنجازه رغم الثقل والتحديات.. جو تجرأ على تخطي العديد من الحواجز لاختيار امرأة لتولي منصب نائب الرئيس”.

وقالت هاريس موجهة خطابها إلى الشعب الأميركي “أيا كان من صوتوا له، أنا سأعمل بجد كل يوم لكي ننقذ حياة الأميركيين ونخرج من الجائحة وأن نضع حدا للعنصرية في نظامنا القضائي، والتغير المناخي”.

وشددت نائبة الرئيس الأميركي المنتخب على أن الطريق لن تكون سهلة “لكن أميركا مستعدة وجو وأنا، انتخبنا رئيسا يمثل أفضل ما فينا.. رئيس لكل الأميركيين”.