«مركز المطورين» يرفع كفاءة القطاع العقاري

جدة – البلاد

يواصل مركز خدمات المطورين العقاريين “إتمام” أهدافه في تيسير إجراءات مزاولة أعمال التطوير العقاري، وتقديم خدمات المكان الواحد للمطورين، وتوفير المنصة الرقمية المتكاملة لتسريع عمليات الاعتمادات، والموافقات الخاصة بالتطوير العقاري مع أصحاب المصلحة، بما يسهم بشكل فاعل في تنمية القطاع، وزيادة الاستثمارات به من داخل وخارج المملكة، ومن ثم رفع حجم المعروض من الوحدات، وتيسير حصول المواطن على السكن الملائم.

وفي هذا الإطار، يأتي إنجاز المركز بفرز أول مخطط سكني للقطاع الخاص، بالرياض، على مساحة إجمالية تتجاوز 5.8 مليون متر مربع، لعدد 6723 صكًا، لصالح مشروع “بوابة الشرق”.

وتعد خدمة فرز المخططات السكنية أحدث خدمة أطلقها المركز ، بالتعاون مع وزارة العدل، ويعزز تحقيق التكامل مع جميع الجهات ذات العلاقة، عبر توفيرها تحت مظلة منصته الإلكترونية لخدمة المطورين العقاريين.

اعتمادات سكنية

وأنهى مركز خدمات المطورين مؤخرا إجراءات اعتماد 5 مخططات سكنية بمساحات تتجاوز 12.2مليون م2 في عدد من مناطق المملكة ، بالإضافة إلى تقديم عدد من الخدمات الأخرى للمطورين، وتصدرت منطقة عسير أعمال المركز من حيث المساحة باعتماد مخططات بمساحة 5.2 مليون م2، ثم منطقة الباحة بمساحة بلغت 4.8 مليون م2، ثم منطقة مكة المكرمة بمساحة تُقدر بنحو 1.3 مليون م2، ومنطقة المدينة المنورة.

كما أنهى مركز خدمات المطورين (إتمام) خلال يوليو اعتماد 7 مخططات سكنية بمساحة إجمالية بلغت 22,5 مليون م2 بمختلف المناطق، وتصدرت منطقة مكة المكرمة من حيث مساحة اعتماد المخططات حيث بلغت 11,8 مليون م2، تلتها منطقة الرياض بإجمالي مساحة بلغت 5,2 مليون م2 وجاءت منطقة عسير ثالثة بمساحة إجمالية بلغت 3،8 مليون م2، تلتها المنطقة الشرقية بمساحة بلغت 1،5 مليون م2، وأخيراً منطقة المدينة المنورة بمساحة إجمالية بلغت 119,9 ألف م2.

ويعد مركز خدمات المطورين العقاريين “إتمام” أحد برامج وزارة الإسكان الهادفة لتيسير إجراءات المطور العقاري لدعم العرض وتمكين الطلب، وتيسير حصول المواطنين على السكن الملائم بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، ما ينتج عنه رفع لنسبة تملّك المساكن، إضافة إلى تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في قطاع المشروعات السكنية.

وقام المركز بتقديم شهادات تأهيل لنحو 4 مطورين عقاريين، وكذلك إنهاء طلبات التأييد لتسجيل العمالة لنحو 671 عامل في مشاريع الوزارة، كما عالج المركز عبر نظامه 20 طلباً للاستفسار عن الصكوك، إلى جانب تقديم الدعم لـ6 مطورين، إضافةً إلى تدشين وإطلاق موقع إتمام الإلكتروني باللغة الإنجليزية، كما يقوم بعملية التواصل مع كل من الجهات وممثلي المطورين العقاريين لضمان استمرار تحسن الخدمات وإزالة العقبات أمام المشروعات من خلال اجتماعات دورية، يتم فيها استعراض حالة الطلبات لدى كل جهة، بالإضافة إلى مناقشة مقترحات تحسين الإجراءات والنظم المقدمة من قبل المركز والمطورين.

وارتفعت حصة القطاع العقاري إلى 9.5 % من القطاع غير النفطي عام 2019، وجاءت الطفرة الكبيرة في القطاع العقاري مدعومة من مشاريع وزارة الإسكان الهادفة إلى رفع نسب تملك المواطنين مساكنهم إلى 70 في المائة في 2030، كأحد أهم برامج “رؤية المملكة 2030”.