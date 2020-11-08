متطوعون يشاركون في الفرز البصري بجوامع مكة

جدة- ياسر بن يوسف

يشارك متطوعون من الكوادر الصحية في فعالية الفرز البصري لصلاة الجمعة في جوامع مكة المكرمة، التي تقوم بها هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة؛ حيث بلغ عددهم الجمعة الماضية 304 متطوعين، فيما وصل إجمالي الساعات التطوعية إلى ١٢٠٠ ساعة تطوعية.

ويقدم المتطوعون الفرز البصري بأخذ درجة الحرارة بجهاز الأشعة تحت الحمراء وتوعية المصلين بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتأكيد على لبس الكمامة وتعقيم اليدين قبل دخولهم إلى الجوامع .

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان أن يوم الجمعة هو يوم للتطوع وأن فعالية الفرز البصري تقام كل جمعة من خلال اختيار المتطوعين المسجلين في قسم التطوع، الذين يصل عددهم إلى ٣٠٠٠ متطوع.