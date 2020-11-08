الدولية

مع رفضه الإعتراف بالهزيمة..

كوشنر يدعو ترامب إلى الاعتراف بنتائج الانتخابات

نرمين عباسaccess_time23 / ربيع اﻷول / 1442 هـ       8 نوفمبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
نرمين عباس
دعا صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وكبير مستشاريه، غارد كوشنر
إلى اعتراف الرئيس السابق بنتائج التصويت في انتخابات الرئاسة الأمريكة والتي أعلن فيها فوز المرشح الديمقراطي “جو بايدن”
ونقلت قناة “سي إن إن” الأمريكية الإخبارية، اليوم الأحد، عن مصدرين مطلعين قولهما إن”كوشنر”
توجه إلى للرئيس السابق بالدعوة لإعترافه بنتائج الانتخابات الأمريكية، دون ذكر مزيد من التفاصيل عن الدعوة
وعلى الرغم من تأكيد الإحصاءات الصادرة فوز “جو بايدن” وتهنئة عشرات زعماء العالم له بالانتصار في المعركة الإنتخابية، رفض الرئيس السابق دونالد ترامب قطعياً الاعتراف بهزيمته
وتعهد باللجوء إلى المحكمة بهدف ضمان “الفرز العادل” لأصوات الناخبين علي حسب وصفه
نرمين عباس

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