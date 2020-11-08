فيديو: رونالدو يحقق أرقامًا إعجازية بعد هدفه ضد لاتسيو

سجّل كريستيانو رونالدو هدف فريقه يوفنتوس الوحيد في مرمى لاتسيو، بالمباراة التي جمعت بينهما ظهيرة الأحد لحساب المرحلة السابعة من الدوري الإيطالي.

وعاد رونالدو (35 عامًا) إلى هوايته المفضلة مدوّتا على هدفٍ رائعٍ بملعب الأولمبيكو معقل لاتسيو، واستمر تقدم يوفنتوس بهدفٍ نظيفٍ إلى الدقيقة 95.

لكن مهاجم لاتسيو، كايسيدو، كان له رأي آخر بعد أن قتل أحلام يوفنتوس بالنقاط الثلاث، مُسجلًا التعادل في الأنفاس الأخيرة بتمريرة من زميله خواكين كوريا.

وواصل اليوفي عروضه الهزيلة هذا الموسم بتعادله 4 مرات وفوزه في 3 مناسبات، من أصل 7 جولات. ليستقر في الترتيب الرابع (مؤقتًا) برصيد 14 نقطة.

بدوره، فإن رونالدو تمكن من تسجيل 3 أهداف خلال مباراتين في الكالتشيو منذ عودته من إصابة كورونا، فسجل هدفين ضد سبيزيا وهدف ضد لاتسيو اليوم.

إجمالًا، تعتبر مساهمات رونالدو التهديفية مع يوفنتوس أكبر من عدد مشاركاته منذ وصوله إلى الفريق الشمالي.

إذ لعب 92 مباراة في جميع البطولات، مُسجلًا 74 هدفًا وصانعًا لـ 27 أخرى، أي ساهم تهديفيًا بـ 101 هدفًا.

إضافة إلى ذلك، فإن رونالدو بات منافسًا فعليًا على لقب هدّاف الدوري الإيطالي، بعد أوصل رصيده إلى 6 أهداف.

فقط زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان سجّل أكثر منه (7)، بينما يتساوى رونالدو مع بيلوتي مهاجم تورينو في عدد الأهداف.

شاهد هدف رونالدو ضد لاتسيو..

Gol del de siempre.

Lazio 0 – Juve 1.

Cristiano Ronaldo, the best.

pic.twitter.com/mqNk6eRqXZ — Territorio Vikingo (@5ferred5) November 8, 2020





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