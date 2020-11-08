جو بايدن يتعهد بأن يكون رئيسا للجميع

واشنطن : وكالات

في أول خطاب بعد إعلان وسائل إعلام أميركية فوزه في الانتخابات الرئاسية، تعهد جو بادين ، بأنه سيعمل بكل جهد لكسب ثقة الشعب الأمريكي، متعهدا بأن يكون رئيسًا للجميع.

كما قال إن الشعب الأميركي “قام بإيصال نصر مقنع”، مؤكدا أنه في الوقت الراهن “لا نرى ولايات زرقاء وأخرى حمراء نرى الولايات المتحدة”.

وتابع: “أتفهم شعور الرئيس ترامب السيئ حيال الهزيمة ولكن يجب أن نستمع لبعضنا وألا نكون أعداء”.

وفيما يتعلق بالتصدي لفيروس كورونا المستجد قال بايدن: “دعتنا بقوى الطيبة والعدالة والأمل أن نخوض أكبر معركة في حياتنا.. معركة الفيروس وتوفير الرعاية الصحية لأبنائكم، معركة القضاء على التمييز، والدفاع عن الكوكب والمناخ، والدفاع عن الطيبة”. وأضاف بايدن “إنجازاتنا لن تكون ذات معنى قبل القضاء على الفيروس.. وسنبني إنجازاتنا على العلوم ولن نبخل أي جهد نحو تحويل مسار هذا الوباء، أنا ديمقراطي فخور لكتني سأعمل جاهدا من أجل الولايات المتحدة سواء لمن صوت لي أم لم يصوت”. وقال: “يجب أن نأخذ حلم هذه البلاد إلى الجميع، أميركا تأثرت بنقاط الاختلاف وكنا نتخذ قرارات بشأن من أردنا أن نكون.. ونحن اليوم نقف عند نقطة تحول هناك فرصة لبناء بلادنا، أنا أتحدث عن معركة استعادة روح أميركا”. وتوجه بايدن بالشكر لكل الداعمين والمتطوعين الذين شاركوا في حملته ولكل من حضروا من الريف والأمهات اللواتي عملن في الحملات الانتخابية والأميركيين من أصول أفريقية الذين وقفوا إلى جانبه، وأضاف “أردت من هذه الحملة أن تمثل أميركا وأن تبدو مثلها وفعلنا ذلك بالفعل”.