تمديد رئاسة المملكة لمعهد المواصفات للدول الإسلامية

الرياض- البلاد

وافقت الجمعية العمومية لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية على تأجيل انتخابات المعهد، كما وافق مجلس إدارة المعهد على تمديد فترة تولي رئيس مجلس الإدارة محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي حتى نهاية 2021م.

جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور سعد بن عثمان القصبي اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة للمعهد، التي عقدت افتراضياً بمشاركة وفود 39 دولة إسلامية، و 3 دول أخرى بعضوية مراقب، بالإضافة إلى نواب رئيس مجلس الإدارة والأمانة العامة للمعهد.

وشاركت المملكة العربية السعودية في الاجتماع بوفد ترأسه نائب محافظ هيئة المواصفات للمطابقة والجودة المهندس سعود بن راشد العسكر، وناقش الاجتماع عدة مواضيع مهمة لضمان استمرارية الأعمال وتيسيرها بالمعهد أثناء الجائحة التي يمر بها العالم حالياً، وكان من بين تلك المواضيع الموافقة على تمديد فترة تولي رئيس مجلس الإدارة ونواب الرئيس والأمين العام، ورؤساء المعاهد الفنية حتى نهاية عام 2021م .

كما ناقش الاجتماع تقرير الأمين العام للفترة الماضية، وقضايا العضوية واشتراك دول جديدة في عضوية المعهد وهي اليمن، وتشاد، و بنغلادش، وأقر المجتمعون الخطة الاستراتيجية للمعهد للفترة 2021 – 2030م.