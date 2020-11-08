انهيارات الليرة تطيح بمحافظ «المركزي» التركي

القاهرة – عمر رأفت

أقال الرئيس التركي أردوغان، محافظ البنك المركزي، مراد أويسال، بعد أن تراجعت الليرة إلى أدنى مستوياتها القياسية المتتالية مقابل الدولار، وقام بتعيين وزير المالية السابق ناجي أغبال مكانه.

وتراجعت الليرة التركية بنسبة 30 %، مقابل الدولار هذا العام، وهو أسوأ أداء في الأسواق الناشئة الرئيسة، مما يثير شبح تكرار أزمة العملة في 2018.

وتسارعت الخسائر منذ أن قرر البنك المركزي إبقاء سعر الفائدة القياسي معلقًا. عند 10.25 في المائة في اجتماع يوم 22 أكتوبر ، وكان معظم الاقتصاديين يتوقعون زيادته، مشيرين إلى خسائر الليرة وزيادة نقطتين مئويتين في سبتمبر، وهي الأولى منذ عامين.

وكانت وكالة التصنيف الائتماني الدولية فيتش قالت: إن فرص رفع سعر الفائدة القياسي لتركيا ستزيد بشكل كبير إذا استمرت الليرة في الضعف.

وانخفضت الليرة إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 8.5587 للدولار ، لتصل الخسائر هذا العام إلى 30 % ، وامتنع البنك المركزي عن رفع سعر الفائدة القياسي عند 10.25 % أواخر الشهر الماضي ، مما فاجأ معظم الاقتصاديين الذين توقعوا رفع سعر الفائدة.

وقال دوجلاس وينسلو، محلل فيتش الرئيسي لشؤون تركيا ، لرويترز: إن المزيد من ضغوط العملة والتضخم في خانة العشرات واحتياطيات النقد الأجنبي المستنفدة ستزيد بشكل كبير من فرص رفع أسعار الفائدة بحلول نهاية العام.

ويطالب المستثمرون البنك المركزي التركي برفع سعر الفائدة المرجعي، بدلاً من تعديل تكاليف الاقتراض الأخرى ضمن ما يسمى بممر أسعار الفائدة للدفاع عن الليرة بشكل أفضل، وكبح جماح التضخم بنسبة 11.9 في المائة.

ويقول العديد من الاقتصاديين: إن زيادة تكاليف الاقتراض باستخدام ممر سعر الفائدة أقل فعالية بكثير من رفع رسمي لسعر مرجعي واحد؛ لأنه يمكن تخفيف السياسة بسهولة عن طريق الإقراض بمعدلات فائدة منخفضة في أي يوم.