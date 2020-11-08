«الزكاة» توضح آلية رفع إقرارات ضريبة الاستقطاع

جدة ـ عادل بابكير

حددت الهيئة العامة للزكاة والدخل آلية رفع الإقرارات الضريبية لضريبة الاستقطاع عبر الموقع الإلكتروني الرسمي.

وتحصل مبالع ضريبة الاستقطاع من قبل المنشآت السعودية المقيمة، وتورد إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل.

وأوضحت الهيئة أن بعد دفع المبالغ لغير المقيم، كمنشأة سعودية، تكون تلك المنشأة مطالبة برفع إقرار ضريبة الاستقطاع خلال 10 أيام من الشهر التالي للشهر الذي دفعت فيه المبالغ.

وأوردت الهيئة العامة للزكاة والدخل مثالًا: «نفترض الشركة غير المقيمة قدمت خدمة ودفعت عليها خلال شهر يناير، وبالتالي يصبح عليك كمنشأة سعودية خلال 10 أيام من شهر فبراير أن ترفع إقرارك الضريبي».

وتقدم معلومات عن كل عمليات الاستقطاع خلال السنة المالية كاملة خلال 120 يومًا من انتهاء السنة المالية، إلا إذا كانت الشركة تندرج تحت فئة شركات الأشخاص، وفي هذه الحالة يقدم نموذج إقرار ضريبة الاستقطاع خلال 60 يومًا بعد انتهاء السنة المالية، وفقًا للهيئة العامة للزكاة والدخل.

وتوجد نماذج إقرارات ضريبة الاستقطاع على البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للزكاة والدخل وهي عبارة عن مجموعة من البيانات يجب تعبئتها ، ويمكن رفع هذه الإقرارات بعد تعبئتها من خلال تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية ثم إدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور، ثم إدخال رمز التحقق المرسل إلى الجوال، ثم النقر على «إقرارات» ثم النقر على أيقونة«ضريبة الاستقطاع الشهري»، وفقًا للهيئة العامة للزكاة والدخل.

والخطوة التالية هي تحديد نوع التقويم هجري أم ميلادي، ثم ضع علامة “صح” على «أنا موافق» بعد قراءة التعليمات، ثم تأكيد صحة بيانات التسجيل للانتقال إلى «النموذج الرئيس للإقرار»، وتحديد نوع الخدمة لا ينطبق على الخدمة غير المقدمة، ثم إرفاق المستندات المطلوبة وتعبئة بيانات العقد ثم تعبئة تعهد بصحة البيانات والإقرارات، ثم يصلك إشعار استلام الإقرار، وفقًا للهيئة العامة للزكاة والدخل.