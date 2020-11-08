إلزام المجمعات التجارية بتوفير مركز ضيافة للأطفال

البلاد : متابعات

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية تعميماً لجميع الأمانات في مناطق ومحافظات المملكة، بإلزام ملاك المراكز التجارية التي تبلغ مساحتها (40.000) متر مربع فأكثر بتوفير مساحة مخصصة لمركز ضيافة أطفال بحد أدنى (50) متر مربع.

وتضمنت تعليمات الوزارة إمهال المراكز القائمة مدة (6) أشهر لتصحيح وضعها باستثناء المراكز التجارية المخصصة للسلع الرجالية .

وأوضحت الوزارة أن هذه التوجيهات تأتي في إطار توجهات الدولة لتمكين المرأة من دخول سوق العمل وأهمية تهيئة بيئة العمل المناسبة لها، حيث يسهم توفير مراكز ضيافة الأطفال في المراكز التجارية في إزالة العوائق أمام الأم العاملة في هذه المراكز. كما تأتي في إطار التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية والشراكة مع القطاع الخاص لتوفير أفضل الخدمات للمجتمع بكافة فئاته.

يشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار التعاون والتنسيق والتكامل بين وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتضمين اشتراط “توفير وتشغيل مركز ضيافة أطفال بشكل مباشر أو من خلال مستثمر” ضمن اشتراطات الحصول على الترخيص للمجمعات التجارية.