إبتكار تقنية تسمح للكاميرات بتصوير ألوان لا تراها العين

لا يمكن رصدها بالكاميرات التقليدية

نرمين عباس

قام فريق من الباحثين بإبتكار تقنية جديدة تسمح للكاميرات بتصوير درجات لونية معينة لا تراها العين البشرية ولا يمكن رصدها بواسطة الكاميرات التقليدية

وتتيح التقنية الجديدة إمكانية تصوير غازات مثل الهيدروجين والكربون والصوديوم

حيث تمتاز الغازات بألوان فريدة عن تصويرها بالأشعة تحت الحمراء

بالإضافة لعناصر أخرى موجودة في الطبيعية، ولكنها خفية أمام العين البشرية أو الكاميرات الأخرى المختلفة التقليدية

وقال أحد المشاركين في الدراسة الباحث “مايكل مريجين” أن :

“العين البشرية يمكنها رؤية الفوتونات ما بين 400 و700 نانومتر، وهو طول الموجات ما بين اللونين الأحمر والأزرق، وهو ما يمثل جزءا ضئيلا للغاية من الطيف اللوني”.

وتتسم التقنيات الموجودة حاليا لتحديد الألوان عن طريق التصوير بالأشعة تحت الحمراء بأنها باهظة التكلفة

ولا يمكنها تصوير درجات ألوان معينة، ولكن التقنية الجديدة تتميز بأنها رخيصة التكلفة، ويمكن تثبيتها في الكاميرات التقليدية