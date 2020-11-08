التكنولوجيا

لا يمكن رصدها بالكاميرات التقليدية

إبتكار تقنية تسمح للكاميرات بتصوير ألوان لا تراها العين

نرمين عباسaccess_time23 / ربيع اﻷول / 1442 هـ       8 نوفمبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
نرمين عباس
قام فريق من الباحثين بإبتكار تقنية جديدة تسمح للكاميرات بتصوير درجات لونية معينة لا تراها العين البشرية ولا يمكن رصدها بواسطة الكاميرات التقليدية
وتتيح التقنية الجديدة إمكانية تصوير غازات مثل الهيدروجين والكربون والصوديوم
حيث تمتاز الغازات بألوان فريدة عن تصويرها بالأشعة تحت الحمراء
بالإضافة لعناصر أخرى موجودة في الطبيعية، ولكنها خفية أمام العين البشرية أو الكاميرات الأخرى المختلفة التقليدية
وقال أحد المشاركين في الدراسة الباحث “مايكل مريجين” أن :

“العين البشرية يمكنها رؤية الفوتونات ما بين 400 و700 نانومتر، وهو طول الموجات ما بين اللونين الأحمر والأزرق، وهو ما يمثل جزءا ضئيلا للغاية من الطيف اللوني”.

وتتسم التقنيات الموجودة حاليا لتحديد الألوان عن طريق التصوير بالأشعة تحت الحمراء بأنها باهظة التكلفة
ولا يمكنها تصوير درجات ألوان معينة، ولكن التقنية الجديدة تتميز بأنها رخيصة التكلفة، ويمكن تثبيتها في الكاميرات التقليدية
نرمين عباس

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