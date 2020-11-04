473 إصابة بكورونا و481 حالة تعاف

الرياض- البلاد

أعلنت وزارة الصحة أمس عن تسجيل (473) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (348510) حالات ، من بينها (7901) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (749) حالة حرجة، كما تم تسجيل (481) حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين، إلى (335153) حالة. وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها (473)حالة؛ منها 40 % إناث، 60% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 9 ٪, والبالغين 87 %، وكبار السن 4 %.

فيما بلغ عدد الوفيات (5456) حالة، بإضافة (19) حالة وفاة جديدة لافتةً أنه تم إجراء (58930) فحص مخبري جديد​ ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً؛ طبية أو قماشية أو غطاء محكما على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق. وجدّدت “الصحة” التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للإستشارات والإستفسارات على مدار الساعة.

إلى ذلك تنطلق اليوم فعاليات المنتدى الحادي عشر للأبحاث الطبية الذي يناقش هذا العام آخر المستجدات المتعلقة بلقاح فيروس كورونا المستجد، بحضور ممثلي الشركات المطورة والمنتجة لهذا اللقاح.

ويستضيف المنتدى الذي يعقد عن بعد، بتنظيم من الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني ومركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية، وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، بالتعاون مع الأمانة السعودية لمجموعة العشرين، عدداً من المتخصصين في هذا المجال من عدة مؤسسات أكاديمية وبحثية عالمية .

يذكر أن هذا المنتدى هو جزء من برامج المؤتمرات الدولية المنعقدة على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين.

ويمكن التسجيل والاطلاع على معلومات المنتدى عن طريق الموقع الإلكتروني www.globalcovid19vaccines.com .