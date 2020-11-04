345 مليونا لسفلتة وتطوير شرايين العروس

جدة ــ ياسر بن يوسف

تعمل أمانة جدة بوتيرة ممنهجة؛ من أجل تطوير وسفلتة شرايين عروس البحر الأحمر، وبالأمس كشفت الأمانة ممثلة في الإدارة العامة للطرق والجسور عن تنفيذ وتطوير عدد من مشاريع الطرق التي تخدم أحياء شمال وجنوب المحافظة بمجموع أطوال تجاوزت الـ 100 كم وخدمتها بـ 2708 أعمدة إنارة، وذلك ضمن جهود الأمانة في تحسين الطرق والارتقاء بمستوى خدمات الأحياء على الشوارع والمحاور الرئيسية في أنحاء المدينة.

وأوضح مدير عام الطرق والجسور بأمانة جدة المهندس صالح البخاري، أن أعمال إنشاء الطرق تشمل خمسة مشاريع يجري تنفيذها بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 345 مليون ريال، منها مشروع سفلتة وأرصفة وإنارة الشوارع والطرق في أحياء جنوب جدة، الذي يتضمن توسعة شارع الأميرة البندري الفيصل بحي السنابل جنوب المحافظة بطول 6 كم وعرض 60 مترا بهدف تحرير الحركة المرورية على الطريق الذي يشهد ازدحاماً مرورياً وكثافة لحركة المركبات كونه مدخلا رئيساً لحي السنابل والأحياء المجاورة (الأجاويد، الهدى، الأمير عبد المجيد، الأمير فواز) فيما تتضمن الأعمال الإنشائية إنارة الطريق بعدد 200 عمود إنارة، مضيفا أن المشروع يشمل تطوير مخططات المنح ومنها مخطط القرينية 101/1400ب ومخطط الخمرة 134ج/س ومخطط الفضيلة 101/1409ب وذلك بتنفيذ سفلتة للشوارع الرئيسة والداخلية بإجمالي أطوال يقدر بنحو 36 كم، وتركيب عدد 513 عمود إنارة.

يذكر أن أمانة جدة تواصل جهودها في تنفيذ عدد من مشاريع الطرق تشمل إنشاء جسور وأنفاق وتأهيل وتطوير طرق ومحاور رئيسة، وكذلك أعمال تحسينات وسفلتة وأرصفة وإنارة في شمال وشرق وجنوب ووسط المحافظة، فضلا عن أعمال الدراسات والتصاميم والتقييم لمشاريع أخرى لتنفيذها مستقبلا والارتقاء بشبكة الطرق في أنحاء المحافظة.