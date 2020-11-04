«وايتات الصرف» تلوث البيئة وتدمر الأرصفة

جدة ـ ياسر بن يوسف

تصوير – ناصر محسن

أبدى عدد من سكان حي بترومين جنوبي جدة انزعاجهم من المشكلات البيئية والمرورية الناتجة عن صهاريج الصرف، لافتين إلى أن عروس البحر الأحمر تشهد مراحل تطويرية ملحوظة في البنية التحتية وتحسين المشهد البصري ومشاريع الجسور والأنفاق التي خففت الكثير من الزحام والتلبكات المرورية، التي كانت تعانيها جدة، غير أن وجود أرتال كثيرة من صهاريج الصرف الصحي في حي بترومين تساهم في التشوه البصري، فضلا عن تلوث البيئة، مشيرين إلى أن مشهد الوايتات الصفراء أصبح من الملامح اليومية في هذا الحي؛ إذ بات من الملاحظ انتشارها بشكل ملفت وتسببها في زيادة احتقان الشوارع، حيث تسير بعشوائية دون مراعاة للأنظمة المرورية.



عدسة “البلاد” رصدت أرتالًا من صهاريج الصرف الصحي داخل حي بترومين بشكل لافت لأنظار الجميع، إضافة إلى الروائح غير المستحبة التي تنبعث منها.

يقول المواطن سعيد المحمدي: لا أريد أن أتحدث عن المشكلات البيئية التي تنتج عن وايتات الصرف؛ إذ إن مشكلاتها كثيرة ويصعب حصرها، لكننا متضررون من الروائح المنبعثة، من هذه الوايتات التي تتجمع وسط المجمعات السكنية في حي بترومين، مشكلةً مشهدا نشازا للتلوث البصري كما أنها تتسبب في تدمير الأرصفة وتعيق إنسيابية السير .



ويرى محمد المدني، أنه أصبح من الضروري تنظيم عملية سير الوايتات والشاحنات، فقد أصبحت أعمل لها ألف حساب أثناء خروجي إلى الدوام، إذ لا بد من مشاهدة الوايتات الصفراء في كل مكان، ولهذا أصبح من الضروري تخصيص أماكن خاصة لوايتات الصرف، وتنظيم عملية سيرها في الشوارع.

وفي السياق نفسه أوضح ناصر السعيد أن مشهد الصهاريج الصفراء التي كانت تجوب شوارع جدة بدأ يتلاشي منذ عدة سنوات، ولكنه ملمح لا تخطئه العين في حي بترومين داعيا أمانة جدة إلى وضع حد لهذا التشوه لافتا إلى أن هناك أكثر من 500 صهريج صرف صحي في ساحات الحي .

واتفق حسن صبحي مع الآراء السابقة مؤكدا أن وايتات الصرف الصحي تسبب في روائح كريهة، وتعيق حركة السير، ولا سيما أن هذه الويتات تعمل بشكل غير صحيح، إضافة إلى أنها تسبب كارثة بيئية علي الروائح التي تنبعث منها.

” البلاد ” بدورها تواصلت مع المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد البقمي، فأوضح أن هذه الوايتات تشوّه المنظر البصري لعروس البحر الأحمر، كما تقوم هذه الوايتات بتدمير الأرصفة والتوقف بشكل غير نظامي داخل الأحياء العشوائية، وتم رصد عدد من مخالفاتها في السابق وتطبيق العقوبات بحقها، لافتا إلى أن الأمانة حريصة كل الحرص على كل ما يخدم المواطنين.