فيديو: أهداف مباراة ليفربول وأتلانتا (5-0)

عاد ليفربول من ميدان أتلانتا أتلتي آتزوري، بفوزٍ ساحق بخمسة أهداف مقابل لا شيء، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ورفع النادي السكاوزي رصيده إلى 9 نقاط بالعلامة الكاملة في صدارة المجموعة الرابعة من المسابقة، بينما تجمّد رصيد أتلانتا بيرجامو عند 4 نقاط.

وفي نفس المجموعة حقق أياكس الهولندي انتصارًا أمام ميتلاند الدنماركي، ليتساوى أياكس مع أتلانتا بنفس الرصيد (4)، فيما ميتلاند صفر نقاط.

البرتغالي ديوجو يوتا فرض نفسه نجمًا فوق العادة بتسجيله هاتريك في المباراة، إذ دوّن على ثلاثيته بالدقائق 16 و33 و54.

بينما تكفل الهدّاف السنغالي ساديو ماني بهدف، والمصري محمد صلاح بالهدف الآخر.



شاهد أهداف ليفربول وأتلانتا..

DIOGO JOTA 😱 Que noite de sonho do craque português com um hat-trick 🇵🇹🔥 #ChampionsELEVEN pic.twitter.com/0uMJSItCWs — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) November 3, 2020

🎥 | هدف محمد صلاح في مرمى أتلانتاpic.twitter.com/0FqS6wdv64 — KingFut بالعربي (@KingFut_AR) November 3, 2020

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