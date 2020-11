فيديو: أهداف مباراة ريال مدريد وإنتر ميلانو (3-2)

حقق ريال مدريد الفوز على ضيفه إنتر ميلانو بثلاثة أهداف مقابل اثنين، لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ورفع الملكي رصيده من النقاط إلى الرقم 4، ليحتل الترتيب الثالث للمجموعة الثانية متساويًا مع شاختار الأوكراني الذي أحرز نفس عدد النقاط.

بينما يتصدر بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني المجموعة برصيد 5 نقاط، بعد أن حقق اليوم فوزًا في أوكرانيا ضد شاختار بنتيجة 6 أهداف نظيفة.

افتتح كريم بنزيمة التسجيل في الدقيقة 25، قبل أن يضاعف سيرخيو راموس من تقدم المرينجي بهدفٍ ثانٍ بالدقيقة 33.

لاوتارو مارتينيز بدوره قلّص الفارق بهدفٍ في الدقيقة 35، وانتهى على إثر ذلك الشوط الأول بتقدم ريال مدريد 2-1.

في الشوط الثاني تمكن إيفان بيرشيتش من معادلة الكفة لصالح الزوّار بهدف بالدقيقة 68 غالط به الحارس كوروتوا.

لكن البديل البرازيلي الصغير رودريغو، كان له كلمة الفصل في المباراة، بعد دوّن على هدف الانتصار قبل النهاية بعشر دقائق.

شاهد أهداف ريال مدريد وإنتر ميلانو..

Real Madrid vs Inter Milan (3-2) All Goals Highlights | UCL https://t.co/Y5LFYBs7uN

Benzema goal give early leads to the Los- blancos pic.twitter.com/vtBTpei2wW

Real Madrid- Inter Milan UEFA champions League – The first half 1st goal for Benzema pic.twitter.com/CKJtOdgSwf

— A.Selmi (@se87498571) November 3, 2020