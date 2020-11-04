فيديو: أهداف بايرن ميونيخ وريد بول سالزبورج (6-2)

حقق بايرن ميونيخ الألماني فوزًا في ميدان ريد بول سالزبورج النمساوي قوامه ستة أهداف لاثنين، لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.



أصحاب الأرض افتتحوا التسجيل عبر ميرجيم بيرشا في الدقيقة الرابعة، وانتظر بايرن حتى الدقيقة 21 ليدوّن على هدف التعديل عبر روبرت ليفاندوفسكي من علامة الجزاء.



راسموس كريسنتسن بدوره سجّل في مرماه بالدقيقة 44 ليمنح بايرن ميونيخ هدف التقدم، وينتهي الشوط الأول بتفوقٍ بافاري 2-1.

في الشوط الثاني تمكن الفريق النمساوي من معادلة النتيجة، عبر الياباني ماسايا أوكاجاوا وبالتحديد عند الدقيقة 66.



ظلت اللوحة كما هي 2-2 حتّى الدقيقة 80، عندما بدأ بايرن ميونيخ مهرجان التهديف بإضافة 4 أهداف خلال 12 دقيقة فقط.



فسجل بواتينج أولًا، ثم دوّن ليروي ساني على هدف آخر بالدقيقة 38، ثم ليفاندوفسكي بالدقيقة 88، وأخيرًا هيرنانديز بالدقيقة 92.



وحقق النادي البافاري رقمًا غير مسبوقًا في الأميرة الأوروبية، بعد أن أصبح أول فريق يحقق 14 فوزًا متتاليًا في دوري أبطال أوروبا.



ارتفع رصيد بايرن ميونيخ إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الأولى من المسابقة، بينما ظلت جعبة سالزبورج كما هي بنقطة واحدة في ذيل المجموعة.



بدوره أوصل أتلتكو مدريد عدد نقاطه إلى الرقم 4 في الوصافة، بعد أن تعادل الثلاثاء أمام لوكوموتيف موسكو الروسي 1-1، والذي لديه نقطتين بالمركز الثالث.

شاهد أهداف بايرن ميونيخ وريد بول سالزبورج..

Tooooor do Bayern

"Contra " pic.twitter.com/YF0U6HOtki — sammer esperança (@sammerEsperanc6) November 3, 2020

Boateng scores SAL 2-3 BAY pic.twitter.com/BmhGVTuzAa — Invincible bets (@invinciblebets) November 3, 2020

Toooor do Bayern

"Boateng" pic.twitter.com/L3KTVqrZrD — sammer esperança (@sammerEsperanc6) November 3, 2020

Bayern score again Leroy Sane with suoerb skill SAL 2-4 BAY 83* pic.twitter.com/DAICdv93qw — Invincible bets (@invinciblebets) November 3, 2020

Toooor do Bayern

"Sané" pic.twitter.com/xtV1V8RBc7 — sammer esperança (@sammerEsperanc6) November 3, 2020

Toooor do Bayern 6×2

"Lucas Hernández " pic.twitter.com/QyAREooRD9 — sammer esperança (@sammerEsperanc6) November 3, 2020

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