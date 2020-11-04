البحرين تدين 51 شخصا بتأسيس جماعة إرهابية

المنامة – بنا

ضربت البحرين بيد من حديد تجاه الإرهابيين؛ إذ أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، أمس (الثلاثاء)، حكماً بإدانة 51 متهمًا بتأسيس وتنظيم والانضمام إلى جماعة إرهابية وارتكابهم جرائم، وقضت بمعاقبتهم بالسجن مددًا، تتراوح بين خمس سنوات والسجن المؤبد، وتغريم عدد 17 متهمًا مبلغ 100 ألف دينار وإلزام ثلاثة متهمين بأداء قيمة التلفيات المقدرة بـ51400 دينار وبراءة متهم وبمصادرة المضبوطات.

وقال بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية: إن النيابة العامة أجرت تحقيقات موسعة فيما أسفرت عنه التحريات من قيام المتهمين بتنظيم أنفسهم في إطار جماعة أسسها بعضهم بغرض تنفيذ مخططاتهم لارتكاب أعمال إرهابية، وذلك بناء على توجيهات قيادات الحرس الثوري الإيراني للمتهمين من العناصر الإرهابية بالخارج، الذين يتخذون من إيران والعراق ملاذًا لهم، وتكليفهم بتكوين جماعات مسلحة مشكلة من العناصر في الداخل لتخطيط وتنفيذ العمليات الإرهابية والتخريبية داخل البحرين. فيما ألقت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية القبض على المتهمين من عناصر تلك الجماعة الموجودين بالبحرين وذلك في أواخر العام الماضي.

وبينت أن التحقيقات والتحريات كشفت عن أن المتهمين البالغ عددهم 52 متهمًا؛ من بينهم 27 متهمًا هاربون بالخارج، قد تلقوا الدعم والتمويل المالي من الحرس الثوري، وتم إمدادهم بالأسلحة والمتفجرات والمعدات والأدوات اللازمة لارتكاب العمليات الإرهابية بمملكة البحرين، واستهداف المنشآت الاقتصادية والحيوية ومواقع تمركز الدوريات الأمنية ومقرات وزارة الداخلية وقوة الدفاع. وتنفيذًا لتلك المخططات، تم تكليف بعض المتهمين بالسفر إلى العراق وإيران، وإلحاقهم هناك بدورات تدريبية بمعسكرات الحرس الثوري وحزب الله العراقي لتأهيلهم لقيادة المجموعات الإرهابية داخل البلاد وتوجيههم للعمل على تجنيد وضم عناصر أخرى، وتشكيل خلايا عنقودية منفصلة تتولى تنفيذ المهام والعمليات الإرهابية بمختلف المناطق بالبحرين.