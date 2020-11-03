5 ضوابط لتسجيل الأسماء بالاحوال المدنية

جدة ـ عادل بابكير

حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عبر حسابها على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة 5 ضوابط لتسجيل الاسم الأول؛ بحيث لا تخالف الشريعة الإسلامية. ومن ضمن المعايير التي حددتها الأحوال المدنية لتسجيل المواليد، أن يسجل الاسم مجردًا من الألقاب، إذ لا تسجل الكلمات التي ليست جزءًا من الاسم مثل «الشريف، والسيد، والحاج، ونحوها», لافتة إلى أنه يمنع تسجيل أسماء المواليد المخالفة للشريعة الإسلامية مثل «عبدالرسول، وعبداللات، ونحوه».

وأكدت الأحوال المدنية أنه يجوز تسجيل الاسم معرف بـ«ال» في الأسماء المتعارف عليها عند العرب قديما والدارجة في المجتمع مثل «البراء، العنود، الجوهرة، الوليد».

وكذلك لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم مثل: «المعروف بكذا أو نحو ذلك»، كما لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة مثل «محمد الصالح ومحمد خالد ومحمد مصطفى ونحوها»، وفقًا للأحوال المدنية.