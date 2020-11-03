381 إصابة بكورونا و436 حالة تعاف

الرياض- البلاد

أعلنت وزارة الصحة أمس عن تسجيل (381) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (348037) حالة، من بينها (7928) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (755) حالة حرجة، كما تم تسجيل (436) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين، ولله الحمد، إلى (334672) حالة، فيما بلغ عدد الوفيات (5437) حالة، بإضافة (17) حالة وفاة جديدة”رحمهم الله جميعاً،” لافتةً أنه تم إجراء (53819) فحصا مخبريا جديدا. ودعت الوزارة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ لأنه أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، مشددة على كل شخص عند خروجه من المنزل بأن يلبس كمامة؛ سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكما على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

إلى ذلك، كشفت وزارة الصحة، عن فتح باب الترشح لعدة جوائز دولية متخصصة في مجال الصحة لعام 2020، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

ودعت الكوادر الصحية المؤهلة الراغبة في التقدم؛ لنيل إحدى هذه الجوائز، إلى الاطلاع على المرفقات واستيفاء شروط الترشح، وإعادة إرسال النماذج المستوفاة إلى البريد الإلكتروني: [email protected]، وذلك في موعد أقصاه 10 نوفمبر الجاري .