مفتي الإرهاب ينقلب على “الوفاق”

البلاد – خاص

انقلب السحر على الساحر، وتحول حلفاء الأمس إلى أعداء اليوم في ليبيا؛ إذ دعا “مفتي الإرهاب” المعزول في ليبيا، الصادق الغرياني، سكان العاصمة الليبية طرابلس للخروج ضد حكومة الوفاق في مظاهرات مسلحة. وأكد الغرياني، عبر وسيلة إعلامية، يديرها نجله من تركيا بأنه يجب على المواطنين في طرابلس وتيار المجتمع المدني أن يخرجوا ضد هذه الحكومة، التي وصفها بـ”العاجزة” وأن يقتلوا أعضاءها، محرضًا ضد المساعي المحلية والدولية للتسوية السياسية السلمية للأزمة الليبية، زاعما أن ما يجري الآن في ليبيا من حوارات ولقاءات هي من قبيل المسكنات، ولن تؤدي إلى حل صحيح. يأتي ذلك فيما استضافت مدينة غدامس الليبية، أمس الأول، الجولةَ الخامسة من محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة المعروفة باسم 5+5 لأول مرة داخل الأراضي الليبية ولمدة 3 أيام. وقالت البعثةُ الأمميةُ في ليبيا: إن المحادثات تهدف لتشكيل لجنة لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم وإنشاء اللجان الفرعية التي ستبحث القضايا التفصيلية. وأشارت مصادر إلى أن من بين القضايا التي ستُبحث إنشاءُ غرفة العمليات المشتركة والترتيبات الأمنية بما في ذلك داخل مدينة سرت، إضافة إلى القضايا الشائكة التي تتعلق بآلية تفكيك الميليشيات ورحيل المرتزقة، وما رافق ذلك من خروق لتفاهمات جنيف المتمثلة في عقد اتفاقيات أمنية جديدة بين الوفاق وتركيا وقطر.