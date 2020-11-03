محمد الجاسر رئيسا تنفيذيا لنادي سباقات الخيل

جدة : البلاد

أصدر رئيس هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، الأمير بندر بن خالد الفيصل، قرارا يقضي بتكليف محمد بن سعد الجاسر رئيسا تنفيذيا لنادي سباقات الخيل.

وقال الجاسر: «اعتز بهذه الثقة الغالية، وأدعو الله – عز وجل – أن يوفقني لأداء واجبي على الوجه الأكمل، لخدمة وطني وفقا لما تتطلع إليه قيادتنا الرشيدة – أعزها الله، في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده، وبمتابعة وإشراف الأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، وأصحاب السمو والسعادة أعضاء المجلس، داعيا الله – عز وجل – أن يوفق الجميع لما فيه خير وتطور رياضة الفروسية سواء في السباقات أو النشاطات أو البرامج والفاعليات التي يقرها مجلس إدارة النادي في كل ما من شأنه خدمة رياضة الفروسية والارتقاء بها في جميع المجالات».