طريقة عمل أم علي بالطريقة المصرية

البلاد – نيفين عباس

أم علي طبق حلوي شرقي من أشهر الوصفات التي تشتهر بها مصر، ويقدم من الرقاق الناشف المصري الممزوج بالحليب والمكسرات والسكر مع القشطة أو الكريمة

المقادير اللازمة

10 حبات من الرقاق المصري الناشف

2 لتر حليب كامل الدسم

كوب كريمة حلويات سائلة

كوب ونصف مكسرات مشكلة وجوز هند وزبيب

سكر كمية حسب الرغبة

2 ملعقة كبيرة سمن بلدي

طريقة العمل

يكسر الرقاق قطع صغيرة

يغلي الحليب مع الكريمة والسكر

يضاف الرقاق في طاجن عميق أو بايركس

يضاف له الحليب حتي يغطي الوجه

ثم المكسرات والسمن ويقلب

يوضع الطاجن أو البايركس في الفرن حتي تمام النضج

ثم يخرج ويقدم ساخن