المرأه صحة و عافية

طريقة عمل أم علي بالطريقة المصرية

نيفين عباسaccess_time18 / ربيع اﻷول / 1442 هـ       3 نوفمبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – نيفين عباس

أم علي طبق حلوي شرقي من أشهر الوصفات التي تشتهر بها مصر، ويقدم من الرقاق الناشف المصري الممزوج بالحليب والمكسرات والسكر مع القشطة أو الكريمة

المقادير اللازمة

10 حبات من الرقاق المصري الناشف
2 لتر حليب كامل الدسم
كوب كريمة حلويات سائلة
كوب ونصف مكسرات مشكلة وجوز هند وزبيب
سكر كمية حسب الرغبة
2 ملعقة كبيرة سمن بلدي

طريقة العمل

يكسر الرقاق قطع صغيرة
يغلي الحليب مع الكريمة والسكر
يضاف الرقاق في طاجن عميق أو بايركس
يضاف له الحليب حتي يغطي الوجه
ثم المكسرات والسمن ويقلب
يوضع الطاجن أو البايركس في الفرن حتي تمام النضج
ثم يخرج ويقدم ساخن

« وللمزيد من الوصفات والتعرف على طرق عمل حلويات واطباق سهلة وسريعة بالصور إضغط هنا »

نيفين عباس

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *