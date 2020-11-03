رغم الفوائد.. مخاطر الزنجبيل علي صحة النساء

نرمين عباس

أشارت دراسة حديثة إلي أن الجنزبيل يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي ويزيد نزيف خلال الدورة الشهرية

وبحسب الدراسة فإن تناول الجنزبيل قد يسبب النزيف المهبلي للمرأة، أو مشاكل تخثر الدم أو ضغط الدم لها

وأوصت الدراسة النساء الحوامل بالامتناع عن تناوله لأنه يزيد من فرص حدوث الإجهاض بل ويؤثر سلبًا على الأمعاء ويسبب الإسهال

ومن فوائد الزنجبيل المتعددة :-

يساهم في تحسين عمل الدورة الدموية وطرد السموم من الجسم

يساعد في التخفيف من اضطرابات الجهاز الهضمي، وذلك لأنه غني بالألياف الغذائية التي تسهل عملية هضم الطعام

يحسن صحة القلب والأوعية الدموية، ويساعد في الوقاية من أمراض القلب

يساعد الزنجبيل في الوقاية من سرطان المعدة والدم والجلد والبنكرياس والقولون والثدي والكبد

يقلل من البلغم وتوسيع الشعب الهوائية

يخفض نسبة الدهون والكوليسترول في الدم

يساعد في علاج التهاب المفاصل