صحة و عافية

رغم الفوائد.. مخاطر الزنجبيل علي صحة النساء

نرمين عباسaccess_time18 / ربيع اﻷول / 1442 هـ       3 نوفمبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

نرمين عباس

أشارت دراسة حديثة إلي أن الجنزبيل يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي ويزيد نزيف خلال الدورة الشهرية
وبحسب الدراسة فإن تناول الجنزبيل قد يسبب النزيف المهبلي للمرأة، أو مشاكل تخثر الدم أو ضغط الدم لها
وأوصت الدراسة النساء الحوامل بالامتناع عن تناوله لأنه يزيد من فرص حدوث الإجهاض بل ويؤثر سلبًا على الأمعاء ويسبب الإسهال

ومن فوائد الزنجبيل المتعددة :-

يساهم في تحسين عمل الدورة الدموية وطرد السموم من الجسم
يساعد في التخفيف من اضطرابات الجهاز الهضمي، وذلك لأنه غني بالألياف الغذائية التي تسهل عملية هضم الطعام
يحسن صحة القلب والأوعية الدموية، ويساعد في الوقاية من أمراض القلب
يساعد الزنجبيل في الوقاية من سرطان المعدة والدم والجلد والبنكرياس والقولون والثدي والكبد
يقلل من البلغم وتوسيع الشعب الهوائية
يخفض نسبة الدهون والكوليسترول في الدم
يساعد في علاج التهاب المفاصل

نرمين عباس

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