جبال السيارات تغادر قويزة إلى المجهول

جدة ــ عبدالهادي المالكي

يواصل أصحاب الورش والتشاليح، الواقعة ضمن أملاك العين العزيزية في قويزة هذه الأيام نقل معداتهم، من مواقعها، وفي الوقت الذي منح فيه وقف العين العزيزية أصحاب الورش، التي لها صكوك مهلة 6 أشهر للنقل، فإنه تم إخطار الورش والتشاليح التي ليست لها صكوك بالانتقال خلال خمسة عشر يوما.

” البلاد ” تواجدت أمس في قويزة، والتقت عددا من أصحاب الورش والتشاليح، الذين أكدوا أنه لم يتم تحديد جهة النقل، كما هو الحال مع ورش شارع الإسكان، الذي تمت استضافته في عسفان، مؤكدين أن الذين ليست لديهم صكوك سوف يضطرون إلى استئجار مستودعات لوضع معداتهم، لافتين في الوقت نفسه، إلى أنهم يعيشون في حالة من عدم ” التوازن ” ولا يعرفون إلى أين يتجهون، خصوصا أن المستودعات المخصصة للإيجار، لا تستوعب السيارات الموجودة لديهم.



من جهته، قال بندر النهدي، أحد أصحاب التشاليح: منذ عشر سنوات ونحن نطالب بموقع نموذجي من قبل البلدية، ولكن للأسف لم نجد تجاوبا، وقد تبنيت أنا شخصيا عمل موقع تشليح نموذجي، وعرضت الفكرة على أمانة جدة، ولكن لم أتلق أي رد منهم، موضحا أن عمليات النقل سوف تكلفهم الكثير، خصوصا وأنهم بصدد تأجير مستودعات لاستيعاب المركبات والمعدات، ورغم ذلك فإن المستوعات ضيقة ولا تستوعب كل المركبات التي لديهم.

وأضاف: إن وقف العين العزيزية منحهم مهلة 15 يوما فقط للإخلاء، موضحا أن خسائر أصحاب التشاليح سوف تتضاعف؛ لأنهم سوف يتحملون النقل مرتين، عندما يتم تحديد موقع ملائم للورش والتشاليح ، وليس هذا فحسب، بل إن أصحاب الورش والتشاليح سوف يتوقفون عن العمل خلال المهلة حتى يتم تجهيز الموقع المزمع بناؤه في وادي جعالة الواقع جنوب شرق جدة.

يذكر أن العين العزيزية قامت بوضع لوحات إعلانية بجوار تلك التشاليح بطلب إخلاء الموقع خلال المدة المحددة من قبلهم.