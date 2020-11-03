تدريب 23 أخصائيًا على سرعة اكتشاف حالات العنف والتدخل

الرياض- البلاد

أقامت إدارة الحماية الاجتماعية بالرياض مؤخرًا دورة تدريبية تحت عنوان “إجراءات العمل ودور الأخصائي الاجتماعي مع حالات العنف والإساءة”، وذلك انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 في حماية الأسرة، وتعزيز وحماية حقوق الطفل، وتوفير آليات الرصد، والرقابة للحد من أشكال العنف، وآثاره؛ وبهدف دعم سرعة الاكتشاف والتدخل مع حالات العنف؛ حيث جرى تدريب 23 أخصائيًا اجتماعيًا أعضاء في فريق الحماية بالمراكز الصحية داخل الأحياء التابعة للتجمع الطبي الثاني بمدينة الرياض.

هذا وقد شهدت الدورة حضور مساعد مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمدينة الرياض محمد القباني نيابة عن مدير فرع الوزارة الدكتور محمد الحربي، وبمشاركة مدير وحدة الحماية الأسرية بمدينة الرياض وليد الدوسري.

وقد شملت الدورة؛ التعريف بنظامي الحماية من الإيذاء وحماية الطفل، ومفهوم العنف ومؤشراته وأدوات تقييمه وطرق الإبلاغ والمساندة، وكذلك دور فرق الحماية ومراكز الإصلاح وجمعيات الإرشاد الأسري، وقد حاضر فيها العديد من المهتمين والمختصين في مجال العنف الأسري؛ منهم الدكتورة فاديا خطابي الطبيب المتخصص في حالات إساءة معاملة الأطفال ورئيس لجنة حماية الطفل، التي تحدثت عن أكثر أنواع العنف والإساءة التي يتم رصدها، وإجراءات التعامل معها.

فيما تناول الدكتور “نواف آل فريان” المشرف على الخدمات المقدمة بوحدة الحماية الأسرية، أهداف نظام الحماية من الإيذاء، والتعريف بمركز البلاغات، ووحدات الحماية والخدمات المقدمة من خلالهم، في حين تحدثت الدكتورة دلال العرجاني ممثل عن إدارة شؤون الأسرة بفرع الوزارة بمدينة الرياض، عن دور الأخصائي الاجتماعي في فريق الحماية بالقطاع الصحي.

كما تطرق أخصائي نفسي أول بدر الرشيدي لدور الأخصائي النفسي تجاه الأطفال ذوي الإعاقة المتعرضين للعنف، وفي نبذة مختصرة عن الدليل التعريفي لمفاهيم العنف الأسري ومؤشراته، تحدث أخصائي نفسي خالد السبيعي مساعد مدير وحدة الحماية الأسرية بمدينة الرياض. يُذكر أن الندوة شهدت تفاعلاً ملحوظاً من الحضور، وطرح العديد من الأسئلة وتم التجاوب معها من قبل المحاضرين .