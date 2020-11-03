المحليات

النيابة توقع اتفاقية مع “الضمان الصحي” لمواجهة مخاطر وثيقة التأمين

صحيفة البلادaccess_time18 / ربيع اﻷول / 1442 هـ       3 نوفمبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

وقعت النيابة العامة اليوم الثلاثاء اتفاقية مع مجلس الضمان الصحي التعاوني لرفع وعي المجتمع من خطر الوقوع في الممارسات الخاطئة لاستخدام وثيقة التأمين أو استغلالها ونشر الثقافة الحقوقية، وذلك بمقر النيابة العامة بالرياض، بحضور وكيل النيابة العامة المساعد الشيخ عبد الله بن ناصر المقبل، والأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور شباب بن سعد الغامدي.

وتضمنت الاتفاقية التي وقعت من الجانبين التأكيد على تحقيق التعاون المشترك بينهما بما يكفله النظام العام، وتفعيل مبدأ الشراكة لرفع مستوى الوعي في المجتمع من خطر الوقوع في الممارسات الخاطئة لاستخدام وثيقة التأمين أو استغلالها ونشر ثقافة التوعية الحقوقية، ودعم الأنشطة التي ترسخ ذلك وتعززه من خلال تبادل الخبرات والتعاون العملي والمبادرات التوعوية والتثقيفية والأبحاث المشتركة، وتنفيذ عدد من البرامج الأكاديمية والتدريبية والاستشارات.

وتهدف الاتفاقية إلى تنشيط قنوات التواصل بين الأجهزة الحكومية والقطاعات المختلفة انطلاقاً من رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

صحيفة البلاد

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