الكويت تسجل 787 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكويت : متابعات

سجلت الكويت 787 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 128080

في حين سُجلت 3 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 789 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 110 حالات؛ ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8211 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق من اليوم شفاء 694 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية

ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 119080 حالة.