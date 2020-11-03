السجن 28 عاماً ومصادرة 378 مليون ريال في قضية غسل أموال وتستر تجاري

العدد 23162 الثلاثاء 17 ربيع الأول 1442 هـ 11/03/2020 أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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