استعدادا للموجة الثانية..حصن مناعتك ضد كورونا بالأفوكادو!

أكدت مستشارة التغذية العلاجية وطب التصحيح الجزيئي مارينا سيرجيينكو ، إلى ضرورة تناوا فاكهة الأفوكادو خصوصا في موسم انتشار الوباء “فيروس كورونا المستجد” وأمراض البرد.
إذ أشارت سيرجيينكو أن الأفوكادو من الفواكه التي يطل عليها عادة “سوبر فود” ويمكن أن تكون وسيلة ممتازة لتعزيز المناعة، وأضافت أيضا أن له تأثير إيجابي للغاية كبيرا في منظومة مناعة الجسم، هذه الفاكهة تحتوي على فيتامين E ودهون أوميجا وفيتامين دن وهذه الفيتامينات تساعد على إذابة الدهون، وبمساعدة الدهون الموجودة في الأفوكادو ، التي يمتصها الجسم بصورة صحيحة وسريعة، وهو ما يجعلنا نحصل على الفيتامينات اللازمة لتعزيز المناعة.
وتابعت أيضا أن تناول فاكهة الأفوكادو يقوي الجسم ويعطيه المزيد من الطاقة لأنه يحتوي على أحماض دهنية غير مشبعة ، التي تطيل العمر وتعزز عمل القلب والأوعية الدموية وتساهم في جميع العمليات الجارية في الجسم بما فيها الهرمونية.